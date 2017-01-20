Yardım Tırları Halep İçin Yola Çıktı

Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kampanyada toplanan 3 tır dolusu yardım malzemesi Halep'e gönderildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde düzenlenen kampanya sonucu KYK'da kalan öğrencilerinin topladığı bir 3 tır dolusu 32,5 ton gıda, yatak, battaniye, temizlik ve ev eşyalar dualar eşliğinde Halep'e gitmek üzere yola çıktı.



Karabük kent meydanında düzenlenen uğurlama merasimine, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, TSO Başkanı Tuncay Özcan, MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur, KYK Karabük İl Müdürü Kadir Öztürk, öğrenciler ve hayırsever işadamları katıldı.



Törende kısa bir konuşma yapan KYK İl Müdürü Kadir Öztürk, KYK'da kalan üniversite öğrencilerin yardımlaşma duygularını harekete geçirmek adına başlattıkları "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" kampanyası kapsamında 32,5 ton insani yardımların toplandığını söyledi.



Karabük Valisi Mehmet Aktaş ise, "Aziz milletimiz 81 ilimizde misafir ettiğimiz Suriyeli vatandaşlara yardım ettiğimiz gibi sınırımıza yakın bölgelerde yaşayanlara da yardım etmek için seferber oldular. Birçok kamu kurum ve kuruluşu ile hayır kuruluşu öncülük etti. Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimizin öncülüğünde ve Kızılay Derneğimizin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemesi dolu 3 tırı yolcu ediyoruz. Öğrencilerimize ve onlara yardım edenlere teşekkür ediyoruz" dedi.



Konuşmalarından ardından Vali Mehmet Aktaş, kampanyada emeği geçenlere ve destekte bulunan iş adamlarına teşekkür belgesi verdi.



İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından yapılan duanın ardından 3 tır, yardım malzemelerini Halep'e götürmek üzere yola çıktı. - KARABÜK