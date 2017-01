Yardım Sandığından Öğrencilerin Duygu Yüklü Mektupları Çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Hüdaverdi Aydın İlk ve Ortaokulunda Haleplilere yönelik başlatılan yardım kampanyası sandığına, harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile mektup da atan öğrencilerin yazdıkları, okul aile birliği yöneticileri ile idarecileri duygulandırdı.



Okul Müdürü Halit Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep için başlatılan yardım kampanyasına öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri paralarla destek verdiğini söyledi.



Öğrencilerin yardım paralarını koydukları zarfların içinden notlar da çıktığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:



"Veliler ve öğrencilerle Halep için yardım kampanyası yürüttük. Kampanyamız iki hafta sürdü. Bu kampanya boyunca öğrenciler harçlıklarını ve çevrelerinden topladıkları yardımları zarfların içine koyarak, okulda bulunan yardım sandığına bıraktılar. Bazı öğrencilerin harçlıklarını koydukları zarflara not bıraktıklarını gördük. Yazdıkları notlar karşısında duygulanmamak elde değil. Öğrencimizin birinin zarfında, 'Biz rahat rahat uyurken siz savaş altındasınız. Biz mutluyken siz orada korkuyorsunuz. Umarım o günler geçer, siz de bizim gibi savaşın altında olmadan, aç olmadan yaşarsınız' notu yer alıyordu. Çocukların televizyonda görmüş olduğu durumlardan çok etkilendiğini ve özellikle harçlıklarına kadar zarflara koyarak yardım kutusuna attıklarını gördük."



Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Altuntaş da öğrencilerin bu davranışı kendilerini duygulandırdığını kaydetti.



Savaşın bir an önce bitmesini isteyen Altuntaş, "Çocuklarımızın Halep'e olan aşırı duygusallığı, ilgisi bizi çok duygulandırdı. Özellikle zarflardan çıkan mektuplar, yazılar, bizi hem üzdü hem de duygulandırdı. Babalarının kendilerine verdiği harçlıkları dahi zarflara koyup gelip bizlere teslim ettiler. Bütün dualarımız onlarla. Bir an önce bu yardımları onlara ulaştırmaya çalışacağız." İfadelerini kullandı.



Halepli çocukların rahat uyuyamamasına üzüldüğünü aktaran 7. sınıf öğrencisi Esmanur Yeşildağ ise "Halep'teki kardeşlerimizin bir an önce evlerine kavuşmasını istiyorum. Her gün televizyonlarda birçok şey izliyoruz ve onlar için çok üzülüyorum. Rahat uyuyamıyorum, gece yatarken onları düşünüyorum." diye konuştu.