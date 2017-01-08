Yardım Kolilerine Resimlerini Koydular

Yalova'da, bir kreş tarafından "Bir kıyafetten daha fazlası" sloganıyla Halep için düzenlenen kampanyaya katılan yaşları 2 ile 6 arasında değişen çocuklar, yardım kolilerinin içine Suriye'deki çocuklar için yaptıkları resimleri koydu.



Özel 4 Mevsim Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından Türk Kızılayı Yalova Şube Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Halepli çocuklar için kışlık giysiler toplandı. Öğrenci ve velileri tarafından toplanan mont, bot, kazak ve battaniyeden oluşan kolilerce malzemelerin içine kreş öğrencilerince çizilen resimler konuldu.



Kreş ve bakımevi müdürü Şahin Tarakçı, Halep'te yaşananlara duyarsız kalmamak için, çocuklarla "Bir kıyafetten daha fazlası" sloganıyla proje geliştirdiklerini söyledi.



Yardım malzemelerinin bu proje kapsamında muhtaç kişilere ulaştırılacağını aktaran Tarakçı, "Öğrencilerimiz resim de çizmek istedi. Oradaki kardeşlerini tebessüm ettirecek, güzel duygular yaşatacak resimleri hediye paketlerinin içine koydular. Yaptığımız işbirliğiyle yardım kolileri de Kızılay'ın tırlarıyla Halep'e ulaştırılacak." diye konuştu.



Çocukların, Halep'teki dramı, hayal dünyalarında iyileştirerek resim çizdiğine dikkati çeken Tarakçı, "Çocuklarımıza orada yaşanan dramı anlatmaya çalıştık. Daha sonra Halep'te yaşananlara ilişkin izledikleri görüntülerin kendilerinde bıraktığı tesiri resimlerinde anlatmalarını istedik. Resimlerinde, yıkılan evler yerine yeni binalar, içinde de gülen yüzlü çocuklar olduğunu gördük. Çocuklarımız oradaki arkadaşlarını koruma güdüsüyle yapmak istediler bu çalışmalarını. Yeni binalar, evler, çiçekler, neşeli yüzler çizdiler. Onlara Halep'teki dramı hayal dünyalarında iyileştirerek resimlerini hediye etmek istediler." ifadesini kullandı.



Bir kıyafetten daha fazlasıHalepYalovayardım kampanyası

Muhabir İsmail Ersan

Redaktör Tarkan Demir

Yayınlayan M.Tevfik Erçetin