Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, sosyal ve sorumluluk hizmetleri kapsamında kişi ve ailelere yardım eli uzatılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, giysi, eşya ve sağlık türü yardımların her yaştan kişilere ulaştırıldığını belirtti. Kılıç, yardıma ihtiyacı olan kişilerin müdürlük tespitleri ve başvurulara göre belirlendiğini ifade etti.



Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü, Meclis üyesi Gönül Ekiz Asuk ile birim müdürü Ayşe Kılıç, ihtiyaç ve yardım taleplerinde bulunan kişi ve aileleri bulundukları mekanda ziyaret ediyorlar. Talepler ve tespitler konusunda kişi ve ailelere yardımlar ulaştırılıyor. Müdürlük Koordinatörü Gönül Ekiz Asuk ile Müdür Ayşe Kılıç ortak olarak yaptıkları açıklamada şu görüşlere yer verdiler"Birimimiz (Evde Bakım Hizmetleri), ( 60 Yaş ve Üstü Kişilerin Yaşam Merkezi Hizmetleri) ve (Aşevi Hizmetlerini) kapsamaktadır. Tüm bu hizmetler belirli yönetmelikler ve usuller çerçevesinde yapılmaktadır. Faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yapmaktayız. Bunun için özellikle sağlık konuları başta olmak üzere, ev ve kişi bakımı, ilaç, yemek, eşya, giysi gibi ihtiyaçları tespit ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahiplerini başvurulara ve müdürlüğümüzün tespitlerine göre belirliyoruz" - DÜZCE