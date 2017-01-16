Yardım Bahanesiyle Evi Soydular

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hırsızlar, "Kaymakamlıktan yardım dağıtılacak" diyerek dışarı çıkmasını sağladıkları kadının evini soydu.



Olay, İstasyon Mahallesi Gurbet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki S.Y. ile 18 yaşındaki D.U. sokak üzerindeki bir apartmana girip, bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan 30 yaşındaki D.K. isimli kadına, "Muhtarlıktan sizi çağırıyorlar. Kaymakamlıktan yardım dağıtılacak, isim yazdırmanız gerekiyor" diyen şahıslar, kadının evden çıkmasını sağladılar. D.K. dışarı çıkınca iki hırsızlık zanlısı eve girip, içeride buldukları 150 lira ile birkaç eşyayı çalıp kaçtı. Yardım yapılmadığını öğrenen kadın, eve geldiğinde soyulduğunu görünce hemen polisi aradı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma ile iki hırsızlık zanlısını yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan D.U. tutuklanırken, yaşı küçük olan S.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ