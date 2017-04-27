I.PERDE



Hizmetçi Adele, kız kardeşi Ida'dan bir mektup alır. Mektupta Prens Orlowsky tarafından düzenlenen partiye davet edildiği yazılıdır. Adele partiye gitmek için patronu Rosalinde'ye teyzesinin çok ağır hasta olduğunu söyleyerek izin ister. Ancak Rosalinde razı olmaz. Bu arada, Rosalinde eski sevgilisi Alfred'in evin dışında ona serenat yapan sesini duyar.



Eisenstein, avukatı Blind'le eve gelir ve oldukça kızgındır. Bir memura hakaret ettiği için sekiz gün hapse mahkum edilmiştir. Akşam cezasını çekmek üzere hapishaneye gidecektir. Ancak eve gelen Dr. Falke hapisten önce partiye gidebileceğini söyleyerek onu ikna eder. Eisenstein karısına dramatik bir şekilde veda eder ve evden ayrılır. Rosalinde, Adele'ye izin verir.



Alfred, Rosalinde'yi baştan çıkarmak üzere eve gelmiştir. Ne yazık ki hapishane müdürü Frank da Einsesntein'nı hapse götürmek üzere eve gelir ve Alfred'in Rosalinde'nin kocası sanır. Bir skandalı önlemek için, Alfred Einsenstein kimliğine bürünür ve Frank'la birlikte gider.



II.PERDE



Partide, tükenmişlik sendromu yaşayan Prens Orlowsky oldukça bezgindir ve herkesin onunla içmesini ister. Bu partiyi aslında Falke, Einsenstein'dan intikam almak için düzenlemiştir. Einsenstein, Marki Renard adıyla partiye katılır. Hizmetçisi Adele ise, Olga adıyla Einsenstein 'a tanıtılır. Epeyce içki içmiş olan Einsenstein Adele'yi anımsar gibi olur. Ancak Adele gerçeği sonuna kadar inkar eder ve oyuncu olduğunusöyler. Hapishane müdürü Frank, Şövalye Chargrin olarak Einsenstein ile tanıştırılır.



Falke intikam oyununda, planının bir parçası olarak Rosalinde'yi partiye davet etmiştir. Yüzü maskeli olan Rosalinde Macar kontesi olarak takdim edilir. Çapkın Eisenstein, onu tanıyamaz ve baştan çıkarmaya çalışır. Bu süreçte ünlü cep saatini Rosalinde'ye kaptırır.



III.PERDE



Ertesi sabah Frank cezaevine geldiğinde hala sarhoştur. Gardiyan Frosch da bütün bir gece kendisine içki ziyafeti çekmiştir, o da sarhoştur. Adele ile Ida Şövalye Chagrin olarak tanıdıkları Frank'ı ziyaret ederler ve Adele oyuncu olarak kariyerine başlamak için ondan yardım ister. Frosch, bu iki kadını hapishanenin bir hücresine koyar. Bu arada, Einsenstein cezasını çekmek üzere gelmiştir. Ancak kendisinin yerine bir başkasının hem de kendi evinde tutuklandığını öğrenince öfkelenir.



Alfred hapisten kurtulmak için bir avukat çağırmıştır. Gelen Blind'tir. Einsenstein Blind'ın yerine geçer ve kendisi yerine mahkum edilen Alfred'in yanına gider. Orada Rosalinde ile Alfred'i bir arada görünce daha da hiddetlenir. Rosalinde de kızgındır ve Einsensein'ne ondan aldığı saati gösterir. Her ikisinin de giderek sinir katsayısı artmaktadır.



Falke ve Prens Orlowsky de hapishaneye gelir. Falke tüm yaşananların bir oyun olduğunu ve Einstein'dan 'Yarasanın İntikamını' aldığını söyleyerek gergin olan ortamı rahatlatır. Einstein Rosalinde'den af diler. Frank Adele'ye oyuncu olması için yardım edeceği sözünü verir. Herkes mutludur.Suç kimde ya da ney de?



SOLİSTLER;



ROSALINDE ESRA ABACİOĞLU AKCAN, TUĞBA DEKAK, FUNDA SALTAŞ



ESİN TALINLI



ADELE HÜLYA KAZAN, ÇİĞDEM ÖNOL, G.EZGİ YILDIRIM



EISENSTEIN ÜNÜŞAN KULOĞLU, AYHAN UŞTUK



ALFRED CENK BIYIK, EMRAH SÖZER



BLIND İ.SEMİH AŞIK, MAHİR KAT



DR.FALKE ARDA AKTAR, C.BERAN SERTKAYA, EMRE ULUOCAK



FRANK BÜLENT ATEŞOĞLU, ERDEM BAYDAR



FROSCH BÜLENT YILDIRAN



ORLOWSKY EZGİ KARAKAYA, FERDA YETİŞER



IDA SEZİN GÜNGÖREN KİRİŞÇİ, GÜZİN YILDIZ



IWAN B.DEVRİM BAYRAM



SAHNE MÜDÜRÜ A.BAHADIR SADIK





Süre: 3 Perde, 190 dk





Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Dekor: ADNAN ÖNGÜN





Işık: TAHSİN ÇETİN





Koreografi: N.BİLSEL DEMİRELLER





Kostüm: NURSUN ÜNLÜ





Orkestra Şefi: SUNAY MURATOV





Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1163



7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : İzmir Elhamra Sahnesi



Mekan Adresi : No: 37- 39, Milli Kütüphane Caddesi



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Yarasa



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır