Yarasa
I.PERDEHizmetçi Adele, kız kardeşi Ida'dan bir mektup alır. Mektupta Prens Orlowsky tarafından düzenlenen partiye davet edildiği yazılıdır.
I.PERDE
Hizmetçi Adele, kız kardeşi Ida'dan bir mektup alır. Mektupta Prens Orlowsky tarafından düzenlenen partiye davet edildiği yazılıdır. Adele partiye gitmek için patronu Rosalinde'ye teyzesinin çok ağır hasta olduğunu söyleyerek izin ister. Ancak Rosalinde razı olmaz. Bu arada, Rosalinde eski sevgilisi Alfred'in evin dışında ona serenat yapan sesini duyar.
Eisenstein, avukatı Blind'le eve gelir ve oldukça kızgındır. Bir memura hakaret ettiği için sekiz gün hapse mahkum edilmiştir. Akşam cezasını çekmek üzere hapishaneye gidecektir. Ancak eve gelen Dr. Falke hapisten önce partiye gidebileceğini söyleyerek onu ikna eder. Eisenstein karısına dramatik bir şekilde veda eder ve evden ayrılır. Rosalinde, Adele'ye izin verir.
Alfred, Rosalinde'yi baştan çıkarmak üzere eve gelmiştir. Ne yazık ki hapishane müdürü Frank da Einsesntein'nı hapse götürmek üzere eve gelir ve Alfred'in Rosalinde'nin kocası sanır. Bir skandalı önlemek için, Alfred Einsenstein kimliğine bürünür ve Frank'la birlikte gider.
II.PERDE
Partide, tükenmişlik sendromu yaşayan Prens Orlowsky oldukça bezgindir ve herkesin onunla içmesini ister. Bu partiyi aslında Falke, Einsenstein'dan intikam almak için düzenlemiştir. Einsenstein, Marki Renard adıyla partiye katılır. Hizmetçisi Adele ise, Olga adıyla Einsenstein 'a tanıtılır. Epeyce içki içmiş olan Einsenstein Adele'yi anımsar gibi olur. Ancak Adele gerçeği sonuna kadar inkar eder ve oyuncu olduğunusöyler. Hapishane müdürü Frank, Şövalye Chargrin olarak Einsenstein ile tanıştırılır.
Falke intikam oyununda, planının bir parçası olarak Rosalinde'yi partiye davet etmiştir. Yüzü maskeli olan Rosalinde Macar kontesi olarak takdim edilir. Çapkın Eisenstein, onu tanıyamaz ve baştan çıkarmaya çalışır. Bu süreçte ünlü cep saatini Rosalinde'ye kaptırır.
III.PERDE
Ertesi sabah Frank cezaevine geldiğinde hala sarhoştur. Gardiyan Frosch da bütün bir gece kendisine içki ziyafeti çekmiştir, o da sarhoştur. Adele ile Ida Şövalye Chagrin olarak tanıdıkları Frank'ı ziyaret ederler ve Adele oyuncu olarak kariyerine başlamak için ondan yardım ister. Frosch, bu iki kadını hapishanenin bir hücresine koyar. Bu arada, Einsenstein cezasını çekmek üzere gelmiştir. Ancak kendisinin yerine bir başkasının hem de kendi evinde tutuklandığını öğrenince öfkelenir.
Alfred hapisten kurtulmak için bir avukat çağırmıştır. Gelen Blind'tir. Einsenstein Blind'ın yerine geçer ve kendisi yerine mahkum edilen Alfred'in yanına gider. Orada Rosalinde ile Alfred'i bir arada görünce daha da hiddetlenir. Rosalinde de kızgındır ve Einsensein'ne ondan aldığı saati gösterir. Her ikisinin de giderek sinir katsayısı artmaktadır.
Falke ve Prens Orlowsky de hapishaneye gelir. Falke tüm yaşananların bir oyun olduğunu ve Einstein'dan 'Yarasanın İntikamını' aldığını söyleyerek gergin olan ortamı rahatlatır. Einstein Rosalinde'den af diler. Frank Adele'ye oyuncu olması için yardım edeceği sözünü verir. Herkes mutludur.Suç kimde ya da ney de?
SOLİSTLER;
ROSALINDE ESRA ABACİOĞLU AKCAN, TUĞBA DEKAK, FUNDA SALTAŞ
ESİN TALINLI
ADELE HÜLYA KAZAN, ÇİĞDEM ÖNOL, G.EZGİ YILDIRIM
EISENSTEIN ÜNÜŞAN KULOĞLU, AYHAN UŞTUK
ALFRED CENK BIYIK, EMRAH SÖZER
BLIND İ.SEMİH AŞIK, MAHİR KAT
DR.FALKE ARDA AKTAR, C.BERAN SERTKAYA, EMRE ULUOCAK
FRANK BÜLENT ATEŞOĞLU, ERDEM BAYDAR
FROSCH BÜLENT YILDIRAN
ORLOWSKY EZGİ KARAKAYA, FERDA YETİŞER
IDA SEZİN GÜNGÖREN KİRİŞÇİ, GÜZİN YILDIZ
IWAN B.DEVRİM BAYRAM
SAHNE MÜDÜRÜ A.BAHADIR SADIK
Süre: 3 Perde, 190 dk
Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Dekor: ADNAN ÖNGÜN
Işık: TAHSİN ÇETİN
Koreografi: N.BİLSEL DEMİRELLER
Kostüm: NURSUN ÜNLÜ
Orkestra Şefi: SUNAY MURATOV
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1163
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir Elhamra Sahnesi
Mekan Adresi : No: 37- 39, Milli Kütüphane Caddesi
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Yarasa
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır