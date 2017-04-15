Yaramaz Zeytin
"Yaramaz Zeytin" tiyatro oyunu, nisan ayında Kentpark Moral Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
"Yaramaz Zeytin" tiyatro oyunu, nisan ayında Kentpark Moral Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.
"Orman okulundaki öğrencilerin en yaramazı Zeytin ve yaramazlıkları yüzünden başına gelenler eğlenceli bir şekilde anlatılmıştır. Zeytin okulun hem en yaramazı hem de en akıllısıdır. Ama aklını ve zekasını sadece yaramazlığa kullanır. Öğretmenleriyle beraber çıktıkları orman gezisinde Zeytin'in yaptıklarından dolayı başlarına gelmedik kalmayacaktır. Siz de Zeytin'in yaptıklarını merak ediyorsanız oyunumuza bekliyoruz."
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Kentpark AVM Moral Sahne
Mekan Adresi : Eskişehir Yolu 7. km No: 164
Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Yaramaz Zeytin
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır