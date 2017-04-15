"Yaramaz Zeytin" tiyatro oyunu, nisan ayında Kentpark Moral Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



"Orman okulundaki öğrencilerin en yaramazı Zeytin ve yaramazlıkları yüzünden başına gelenler eğlenceli bir şekilde anlatılmıştır. Zeytin okulun hem en yaramazı hem de en akıllısıdır. Ama aklını ve zekasını sadece yaramazlığa kullanır. Öğretmenleriyle beraber çıktıkları orman gezisinde Zeytin'in yaptıklarından dolayı başlarına gelmedik kalmayacaktır. Siz de Zeytin'in yaptıklarını merak ediyorsanız oyunumuza bekliyoruz."



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kentpark AVM Moral Sahne



Mekan Adresi : Eskişehir Yolu 7. km No: 164



Başlangıç Saati : 15.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Yaramaz Zeytin



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır