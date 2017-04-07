Yaramaz Tilki ve Arkadaşları oyunu, bir ormanda birlikte yaşayan beş dostun hikayesini anlatır. Ayı, Tavşan, Geyik ve Aslan dostça oyunlar oynayıp eğlenirken, Tilki sürekli yaramazlık yapmaktadır. Arkadaşlarının oyunlarını bozar, yalan söyler, dış görünüşleriyle alay eder. Sonunda Tilki'nin bu yaramazlıklarına daha fazla dayanamayan arkadaşları ona küçük bir oyun oynarlar ve Tilki yaptıklarının yanlış olduğunu anlar.



Oyunda ahlaki değerlerin altı çizilmektedir. Başka birinin eşyasını izinsiz almanın, yalan söylemenin, kıskançlığın, dış görünüşle alay etmenin, arkadan konuşmanın kötü olduğu vurgulanmakta ve çocuklara eğlenceli bir şekilde aktarılmaktadır. Dostluğun, paylaşmanın önemli olduğuna dikkat çekilmektedir. Aynı zamanda oyunda çocuklara tekerlemeler, renkler, sayı sayma gibi aktivitelerle onların oyuna dahil edilmesi sağlanmaktadır. Böylece çocuk hem oyunun içinde kalıp keyifli vakit geçirecek hem de öğrenmiş olduklarını tekrar etmiş olacaktır. Tabi ki sadece çocuklar için değil ebeveynlerinin de oyundan hoşnut kalıp onların da oyunu keyifle seyretmesi dikkate aldığımız bir diğer husustur.



"Yaramaz Tilki ve Arkadaşları" gelen misafirlere müzikli, danslı, öğretici ve keyifli bir oyun sunmayı hedef almıştır.



Amaç: Çocuklara ahlaklı olmayı eğlenceli ve akılda kalıcı şekilde öğretmek...





Süre: 45 dakika





Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Oyuncular: Özgür Aygün, Elif Kurgun, Özlem Ulukan, Selim Tezin, İlayda Fidanlık





Yazan: Birce Semercioğlu





Yöneten: Abdullah Semercioğlu



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Yaramaz Tilki ve Arkadaşları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır