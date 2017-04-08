Yaramaz Palyaçolar
YARAMAZ PALYAÇOLAR etkinliği 2017-04-09 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
YARAMAZ PALYAÇOLAR etkinliği 2017-04-09 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bağcılar
Mekan : İBB Bağcılar Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Merkez Mahallesi 6. Sokak Ebubekir Camisi karşısı Bağcılar
Başlangıç Saati : 09.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 14: 00: 00
Kategori : YARAMAZ PALYAÇOLAR
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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