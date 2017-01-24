ÖLDÜ
Bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan 1 çocuk annesi İlknur Bedir'in cenazesi bugün 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.
Yaralıya Müdahale Ederken Araç Çarpan Sağlıkçı Anne (2)
ÖLDÜBir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.
ÖLDÜ
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads