Yaralıya Müdahale Ederken Araç Çarpan Sağlıkçı Anne (2)

ÖLDÜBir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Yaralıya Müdahale Ederken Araç Çarpan Sağlıkçı Anne (2)

ÖLDÜ

Bir kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan 1 çocuk annesi İlknur Bedir'in cenazesi bugün 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Karabük'e gönderilecek.

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