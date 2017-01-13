Yaralılara Müdahale Eden Ambulansa Araç Çarptı, İzine Gelen Asker Öldü

Gaziantep''te şarampole devrilen otomobilde yaralanan 2 kişi ile bu kişileri ambulansa taşıyan sağlık görevlilerine otomobil çarptı. Kazada, askerden dağıtım iznine gelen 21 yaşındaki Adil Erhan Özdurmuş kaldırıldığı hastanede öldü, 2'si sağlık görevlisi 4 kişi ise yaralandı.

KAZADA ASKER YARALIYDI, AMBULANSA ÇARPAN ARAÇTAN SONRA ÖLDÜ

Kaza, gece geç saatlerde Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Samsun'da vatani görevini yaparken dağıtım izini için memleketi Gaziantep'e gelen Adil Erhan Özdurmuş, askerden getirdiği üniformayı giyip, yanına da arkadaşı Enes Birincioğlu'nu alarak otomobille gezintiye çıktı. Karataş'tan Düztepe yönüne giden Özdurmuş yönetimindeki 27 KT 303 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Özdurmuş ve arkadaşı Birincioğlu yaralandı.



AMBULANSA ÇARPAN ARAÇ DA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı iki arkadaşı ambulansa taşımak için sedyeye aldı. Taşıma sırasında aynı yönden gelen 20 yaşındaki Oğuzhan Pekmezci yönetimindeki 27 DN 793 plakalı otomobil, önce yaralılar ve sağlık görevlilerine, ardından da ambulansa çarpıp karşı şeride geçerek şarampole devrildi. İkinci kazada da sağlık görevlileri İlknur Bedir ve Berna Kavak ile otomobil sürücüsü Oğuzhan Pekmezci yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü.



ASKER İKİNCİ KAZADA ÖLÜMDEN KAÇAMADI



Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve art arda iki kaza geçiren yaralılardan Özdurmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Birincioğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sağlık personeli ile diğer otomobilin sürücüsünün ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Özdurmuş'un cesedi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.