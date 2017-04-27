Yaralı Uzman Çavuş Oltu'da Tedavi Altına Alındı

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Ormanlı ve Köroğlu Mahalleleri kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1'i ağır 2 asker yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Ormanlı ve Köroğlu Mahalleleri kırsalında arama-tarama faaliyetlerini yürüten güvenlik güçleri bir grup teröristle karşılaştı. Pusu kuran teröristlerle sıcak temas sağlanırken çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Cengiz Akız ağır; Jandarma Uzman Çavuş Teczan Demirbaş da sol bileğinden hafif yaralandı.



Ağır yaralı Jandarma Teğmen Cengiz Akız ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralı Jandarma Uzman Çavuş Tezcan Demirbaş ise Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Özcan, "Şenkaya ilçesi Ormanlı Mahallesi kırsalında meydana gelen çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 askerimiz yaralanmıştır. Hafif yaralı olan askerimiz hastanemize getirildi. Askerimizin sol el bileğinde isabet eden kurşundan dolayı kırık meydana geldi. Yararlı askerimizi ameliyata alacağız. Herhangi bir hayati tehlikesi yoktur. Yaşanan bu terör olayından dolayı ailesi, yakınları ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.



Öte yandan yaralı askerlerin Oltu Devlet Hastanesine getirileceği haberini alan Oltulu vatandaşlar, olası bir ihtiyaç durumunda kan vermek için hastanenin acil polikliniği önünde hazır bulundu.



Bölgede çatışmanın sürdüğü belirtildi. - ERZURUM