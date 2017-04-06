Yaralı Tepeli Pelikan Tedavi Altına Alındı

Kemer ilçesinde bir vatandaş tarafından yolda yaralı halde bulunan tepeli pelikan tedavi altına alındı.



Beldibi Mahallesinde bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan pelikan, ilçe merkezindeki bir otele teslim edildi.



Otel yetkililerinin durumu Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirmesi üzerine otele gelen ekipler, yaralı pelikanı tedavi altına aldı.



Veteriner hekimler Fevzi Uzun ve Mehpare Seda Aytekin, cinsinin tepeli pelikan olduğu belirlenen yaralı hayvanın ayak parmağında kırık olduğunu tespit etti.



Veteriner Hekim Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi sırasında herhangi bir yaralanmaya rastlamadıklarını ifade etti.



Aytekin, tepeli pelikanın çırpınma sırasında ayak parmaklarından birinin kırıldığını belirlediklerini dile getirerek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Gelip tepeli pelikanı alacaklar. Kemer, pelikanların yaşadığı bir bölge değil. Muhtemelen göç sırasında yolunu kaybetmiş. Bölgedeki otellerin müşterilerine görsel açıdan beslediği hayvanlardan biri de olabilir. Şu anda bir sıkıntısı yok." diye konuştu.



Tepeli pelikan, dünyanın uçabilen en ağır kuş türü ve aynı zamanda albatroslardan sonra dünyanın en geniş kanat açıklığına sahip kuşları olarak biliniyor.