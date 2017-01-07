Yaralı Taşıyan Ambulansla Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Karaman'da yaralı taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Resul Ekrem (35) ile Meral Karaduman (28) ve Hatice Dağ (9), merkeze bağlı Akpınar köyündeki evlerinden çıkarken kardan dolayı çatının çökmesi sonucu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine giden Harun Pancar idaresindeki 70 FN 174 plakalı ambulans, yaralıları aldıktan sonra hastaneye götürmek üzere yola çıktı.



Köy çıkışında ambulans ile Serkan Ural'ın (35) kullandığı 34 AZ 5516 plakalı kamyonet çarpıştı.



Kazada, araç sürücüleri Pancar ve Ural, ambulanstaki Merve Bilgiç (24) ile kamyonetteki Cüneyt Ehliz (27) yaralandı.



Ambulanstaki 3 yaralı ile kazada yaralanan 4 kişi, başka bir ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.