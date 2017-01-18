Yaralı Sokak Hayvanlarına Veterinerlik Hizmeti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin, sevgi ve merhamet şehri olan Konya'da 2016 yılında sokaklardan toplanan 6 bin 88 sahipsiz hayvanın bakımını, tedavisini ve aşısını yaptığını bildirdi.



Başkan Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içinde sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri sürdürdüklerini söyledi.



Konya'da trafik kazası sonucu yaralanmış veya bakıma muhtaç hayvanlarla ilgili gelen ihbarlara anında müdahale edildiğini dile getiren Akyürek, veteriner hekimlerce tedavileri yapılan hayvanların koruma altına alındığını aktardı.



Bakımevinde, 2016'da bin 241 sahipsiz hayvanın ücretsiz olarak sahiplendirildiğini dile getiren Akyürek, şöyle konuştu:



"Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, sevgi ve merhamet şehri olan Konya'da 2016 yılında sokaklardan toplanan 6 bin 88 sahipsiz hayvanın bakımını, tedavisini ve aşısını yaptı. Özellikle ağır geçen kış şartlarında sokaklarda aç ve susuz hayvan kalmasını engellemek amacıyla ilçe belediyeleri ile çok sayıda beslenme odağına periyodik olarak yemleme ve su temini çalışması yapıldı."



Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi



Konya Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, bakımevi haftanın 7 günü 09.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde ziyaretçi kabul ediyor.



Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için düzenli aralıklarla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ve üniversite öğrencilerine kapılarını açan hayvan barınağını 2016'da 13 bin 785 kişi ziyaret etti.



Geçtiğimiz yıl bakımevine getirilen 6 bin 88 sahipsiz hayvandan 4 bin 793'üne kırık çıkık operasyonundan ampütasyon işlemleri ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına kadar birçok hastalığa karşı tedavi yapılırken, 4 bin 451 hayvana kuduz aşısı, 5 bin 560'ına parazit aşısı yapıldı.