Yaralı Şahine Aksaray Belediyesi Sahip Çıktı

Aksaray'da, cadde üzerinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı şahine Aksaray Belediyesi ekipleri sahip çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaralı bir şahini gören bir vatandaşlar, Aksaray Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Saat 01.00'da yola çıkan ekipler, vatandaşa ulaşarak yaralı şahini teslim aldı. Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülen yaralı şahinin yeniden doğaya bırakılması için veteriner hekimler tarafından tedavisi yapıldı. Uzun süredir aç ve susuz kaldığı belirlenen şahinin bilinçsiz bir avcı tarafından vurulduğu tahmin ediliyor. Yaralı şahinin tedavisinin sürdüğü ve iyileştikten sonra yeniden uçabileceği ifade edildi. - AKSARAY