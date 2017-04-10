Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.



Orman ve Su İşleri Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın telefonla araması üzerine ekiplerin hemen yola çıktığını ifade etti.



Ekiplerin büyük bir fedakarlıkla görevlerini yaptığını anlatan Doğanay, "Vatandaşlarımızın doğaya ve yaban hayatına karşı duyarlı olması bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.



Doğanay, Kafkas Üniversitesi içinde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşun tedavisinin ardından Sarıkamış doğal ormanlık alan içerisine bırakılacağını belirtti.



Sarıkamış Şehitler Mahallesinde yaşayan Efe Bozkurt, Çamurlu Dağı mevkisinde kuşun uçamadığını gördüğünü ifade ederek, "Akşam saatlerinde bu kuşun yerde olduğunu gördüm uçamıyordu. Yaklaştım tuttum muhafaza altına alarak eve getirdim. Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesini telefonla aradım. Onlarda hemen gelip kuşu teslim aldılar. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.