Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

Malatya'da yol kenarında kanadı kırık bulunan puhu kuşu, Yeşilyurt Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.



Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abuzer Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, puhu kuşunun Cafana Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunduğunu ve kendilerine getirildiğini belirtti.



Kuşun kanadında kırık ve yanma olduğunu kaydeden Karataş, "Puhu kuşunun yüksek gerilim hattına çarparak yaralandığını tahmin ediyoruz. Kuşun bir kanadına kırık var, müdahale ettik. Kanadın yanan kısımlarını küredik ve 3 dikiş attık. Kırığın iyileşmesi ve kanattaki tüylerin kendini yenilemesinin ardından puhu kuşu tekrar uçabilecek." diye konuştu.



Karataş, puhu kuşunu iyileştikten sonra Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini aktardı.