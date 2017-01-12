Yaralı Martıya Şefkat Eli

Eyüp Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü vatandaşların yaralı olarak bulduğu martıya ilk müdahaleyi yaptı.



Silahtarağa mahallesinde bir evin bahçesinde yaralı bir martının çırpınışları gören vatandaşlar, martıyı bulunduğu yerden alarak korumak amacı ile bir kutuya koydular. Sonrasında ise Eyüp Belediyesi Beyaz Masayı arayarak yetkilileri konudan haberdar ettiler.



Belediye ekipleri hiç vakit kaybetmeden hayvan ambulansı ile yaralı martının imdadına yetişti. Oldukça yorgun olduğu gözlenen yaralı martıya veteriner hekimler ambulansta ilk müdahaleyi yaptı.



Yaralı martıyı hayvan ambulansı ile Eyüp Belediyesi Hayvan Kliniğine götüren yetkililer; martının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.