Yaralı Martı'ya Samandağ Belediyesinden Yardım Eli

Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.Samandağ Belediyesi'nin farklı alanlardaki çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor.

Son olarak vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bir martı tedavisinin yapılması için Samandağ Belediyesi Halk Masa sorumlusu Yücel Aslan'a teslim edildi. Halk Masa Sorumlusu Yücel Aslan'da de Hatay Büyükşehir Belediyesi Samanda Hayvan Barınağı Sorumlularına teslim ederek martının tedavi altına alınmasını sağladı.Yaralı martıyı teslim alan veterinerler ilk kontrollerinin ardından tedavi sürecini başlattılar. Bir süre gözlem altında tedavisi devam edecek olan martı daha sonra doğaya bırakılacak.

Kanadına isabet eden saçma ile yaralanan martının sol kanadında kırık bulunduğu, boynundan yaralandığı ve yapılacak tedavinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

Samandağ Belediyesi Halk Masa sorumlusu Yücel Aslan :" Samandağ Belediye Başkanımız sn.Mithat Nehir'in öncülüğünde, çevreye, doğaya, insana, hayvanlara, canlılara önem veren bir anlayışla çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talebini, şikayetini, isteğini değerlendiriyoruz. Doğayı korumak, canlıları korumak insani bir görevdir.Cemal Gürsel mahallesi-mızraklı mahallesi yolu üzerinde ikamet eden Melih Aslan adlı vatandaşımızın halk masayı araması üzerine evlerine giderek yaralı martıyı teslim aldık .Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ Hayvan Barınağı yetkililerine teslim ettik. Sağduyulu vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Doğaya zarar veren ,hayvanları yaralayan kişileri de kınıyoruz."dedi.

Yaralı Martıyı bulan vatandaş Melih Aslan:"Yaralı martıyı sabah saatlerinde evimizin önünde buldum. Uçamıyordu ve az hareket edebiliyordu. Samandağ Belediyesi Halk masasını aradım. Çok kısa bir zamanda evimize kadar gelip martıyı aldılar. Bu duyarlılıklarından dolayı Halk Masa sorumlusu Sn. Yücel Aslan'a teşekkür ediyorum. Kuşları avlayarak doğal yaşama zarar veren kişi ve kişileri kınıyorum. "dedi.

Hatay Büyükşehir Samandağ Hayvan Barınağı yetkilileri ,gerekli işlemlerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl müdürlüğüne oradan da MKÜ Veterinerlik Fakültesine tedavi edilmek üzere yollayacağız.Martı iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacaktır.