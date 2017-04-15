Yaralı leylek ve martı ameliyatla hayata tutundu

Mersin'de kanadığı ve bacağından vurulan leylek ile bacağına balık ağı dolanarak yaralanan martı Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat edilerek, sağlıklarına kavuştu



MERSİN - Mersin'de kanadığı ve bacağından vurulan leylek ile bacağına balık ağı dolanarak yaralanan martı Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ameliyat edilerek, sağlıklarına kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, doğal yaşam ortamında yaralanan hayvanlara kapısını açmaya ve tedavilerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete girdiği günden bu yana sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan Geçici Hayvan Bakım Evi'nin son misafirleri yaralı bir leylek ile martı oldu. Mezitli Davultepe'den gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kanadından ve bacağından yaralanan leyleği bulunduğu yerden hayvan ambulansı ile alarak bakım evine getirdi. Yapılan muayene sonucu bakım evine getirilen leyleğin ateşli silah kullanılarak kanadından ve bacağından vurulduğu belirlendi. Vakit kaybetmeden operasyona başlayan veterinerler, yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile yaralı leyleğin bacağına ve kanadına platin yerleştirdi. Ameliyat sonrasında kendine gelen leyleğin doku kaybına uğrayan kanadı ve bacağında hareketlilik olduğunu belirleyen veterinerler, tedavisi tamamlanana kadar yaralı leyleğin bakım evinde misafir edileceğini ifade etti.

Yaralı leyleğin yanı sıra bacağına balık ağı dolanarak yaralanan martı da veteriner hekimler tarafından başarılı geçen bir operasyon ile eski sağlığına kavuştu. Önümüzdeki günlerde hem martı hem de leyleğin doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.