Yaralı Leyleğin Bacak ve Kanadına Platin Takıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde ateşli silahla yaralandığı belirlenen leyleğin bacak ve kanadına platin takıldı.



Davultepe Mahallesi'nde yaralı bir leylek bulan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi görevlilerine durumu bildirdi.



Ekipler, silahla ateş edilmesi sonucu kanadından ve bacağından yaralandığı tespit edilen leyleği, hayvan ambulansıyla bakımevine getirdi.



Veteriner hekimler tarafından yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile leyleğin bacak ve kanadına platin yerleştirildi.



Hayvanın sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.



Merkezde bacağına balık ağı dolanarak yaralanan bir martının da tedavisi sürüyor.