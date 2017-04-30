Yaralı Kuş Tedavi Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaralı halde bulunan kuş, tedavi altına alındı.



Numuneevler Mahallesi 19. Sokak'ta bir yakınını ziyarete giden Musa Özel, çevredeki bir evin bahçe duvarında sıkışmış bir kuş gördü.



Özel, bulunduğu yerden aldığı yaralı kuşu Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti.



Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amiri Fatih Güçlü, yaptığı açıklamada, kuşu ilk kontrollerinin ardından tedavisi için Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edeceklerini belirterek, duyarlılığından dolayı Özel'e teşekkür etti.