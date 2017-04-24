Yaralı Köpeğe 2,5 Saatlik Operasyon

Batman'da araç çarpması sonucu yaralanan köpek için seferber olan veterinerler, 2,5 saatlik operasyonla köpeği kurtardı.



Batman'da gece saatlerinde araç çarpması sonucu bir köpeğin yaralandığını gören vatandaşlar, durumu Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iç kanamasının olduğunu belirledikleri köpeğe yaklaşık 2,5 saatlik operasyon yaptı. Operasyonla iç kanaması durdurulan ve yarası kapatılan köpeğin, 10 gün gözetim altında tutulduktan sonra salınacağı belirtildi. - BATMAN