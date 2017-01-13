Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.



İlçe merkezinde yaşayan İsmail Uysal, iş yerinin yakınlarında yerde yaralı halde duran bir kızıl şahin olduğunu fark etti. Yaralı şahini yakalayan Uysal, Yeniçağa Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi.



Yaralı hayvanı teslim alan ekipler, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerini arayarak şahini teslim etti.



Kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından Bolu merkezine getirilerek tedavi altına alındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, soğuk kış günlerinde yaralı veya hasta tüm yaban hayvanlarını merkezlerinde tedavi altına alarak rehabilitasyonlarını yaptıklarını, halkın bu konuda duyarlı olmasını, yaralı veya hasta halde buldukları yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.