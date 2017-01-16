Yaralı Kediye Hastane Personeli Sahip Çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir aracın çarptığı sokak kedisine hastane personeli sahip çıktı. İlk müdahalesi veteriner hekim tarafından hastanenin acil ünitesinde yapılan kedi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilecek.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin sokak kedisine çarptığını fark eden vatandaşlar, yaralı kediyi Nizip Devlet Hastanesine getirdi.



Kediyle yakından ilgilenen hastane personeli, acı çeken hayvanın tedavisi için veteriner hekimden yardım istedi.



Hastanenin acil bölümüne gelen veteriner hekim Hüseyin Kutlu, arka ayaklarından ve karın bölgesinden yaralandığı belirlenen kediyi hastane personelinin de yardımıyla tedavi etti.



Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nizip Devlet Hastanesi acil ünitesine yaralı bir kedinin getirildiğini öğrenince hemen hastaneye geldiğini söyledi.



Kedinin üzerinden otomobil geçmesi sonucu ağır yaralandığını aktaran Kutlu, "İlk olarak yaralı ve hırçın olan kediye daha fazla acı çekmemesi için uyuşturucu iğne yaptım. Daha sonra ise hastanenin imkanlarını kullanarak kediye ilk müdahaleyi yaptık. Büyük ihtimalle arka ayaklarda felç var. Biz elimizden geleni yaptık. Kediyi ileri tetkik ve tedavisi için ilgili yerlere telsim edeceğiz." dedi.



Halen hastanenin acil ünitesinde tutulan yaralı kedinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekibine teslim edileceği öğrenildi.