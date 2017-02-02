Yaralı Kartal Tedavi Edildi

Hakkari'de yüksek gerilim hattına çarparak yaralanan kaya kartalı, tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Hamit Çiçek ve Uğur Güldal, Çukurca yolu üzerindeki Şine Köprüsü yakınlarında uçmayan yaralı bir kaya kartalını fark etti.



Yüksek gerilim hattına çarptığı için yaralandığı belirtilen kartal, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Muayenesi yapılan ve sol kanadından birinci derece yanık tespit edilen kartal, ameliyata alındı.



Ameliyatın ardından kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.