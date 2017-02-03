Yaralı Karacayı Belediye Ekibi Kurtardı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çay yatağına düşen karacayı belediye ekibi kurtardı.



Çay yatağında karaca olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Azdavay Belediye ekibi, karacayı dere kenarından çıkartarak belediyeye götürdü.



Karaca, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Orman muhafaza memuru Remzi Çiftci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı bir karacanın yakalandığının kendilerine haber verilmesi üzerine Azdavay'a geldiklerini belirtti.



Çiftçi, "Yaklaşık 1,5 yaşındaki karacayı veteriner hekime götürerek tedavisini yaptırdık. Önemli bir şeyi yok. Dereye düşerken sıyrıklar oluşmuş. Bakımının ardından veteriner hekimin onayı ile doğaya saldık." dedi.