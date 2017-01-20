Yaralı Karaca İyileşince Doğaya Bırakıldı

Çorum'da yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.



Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yaralı karacanın Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kargı-Osmancık arasındaki dağlık arazide bulunarak Geçici Hayvan Bakım Evine getirildiğini söyledi.



Karacanın gerekli tedavisinin uzman personel tarafından yapıldığını belirten Külcü, "Birkaç gün müşahede altında tutuldu ve bugün de fauna alanına bırakıyoruz.



Aslında burası da bir müşahede alanı. Bir süre burada da gözetim altında tutacağız ve daha sonra Orman İşleri Müdürlüğü ekipleri onu bulduğu yere götürüp bırakacak"dedi.



Sıklık Tabiat Parkındaki 50 dönümlük fauna alanında 39 yabani hayvanın bakımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Külcü, "50 dönümlük fauna alanımız buradaki hayvanlarının beslenmesi açısından yetersiz kalıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarımız buradaki hayvanlara düzenli olarak yem bırakıyor. Şuanda burada yapım işleri devam eden 400 dönümlük bir fauna alanımız var. Onu da birkaç ay sonra bitirerek hizmete açacağız." diye konuştu.



Daha sonra tedavisi tamamlanan karaca doğal ortamına bırakıldı.