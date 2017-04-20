Yaralı Güvercine Zabıta Sahip Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yaralı halde bulunan güvercine zabıtalar sahip çıktı.



Şehit Pamir Caddesi'nde devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri yol kenarında yaralı olduğu için uçamayan bir güvercin gördü. Ekipler, yerde uçamayan güvercini alarak belediyenin hayvan barınağına götürdü.



Zabıta yetkilileri, "Yolun kenarında bir güvercin gördük. Yanına gidince uçamadığını fark ettik. Hemen güvercini alarak hayvan barınağına getirdik. Veteriner hekime güvercini teslim ettik. Her can bizler için büyük önem taşıyor" diye konuştu.



Veteriner Hekim Gökhan Harbiyeli ise güvercinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı söyledi. - HATAY