Yaralı Güvenlik Korucuları Van'a Sevk Edildi

Van'ın Erciş ilçesi Doluca Mahallesi kırsalında PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu Ulupamir Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1'i ağır 3 güvenlik korucusu ise yaralandı. Bölgeye çok sayıda destek ekibi sevk edildi.



Edinilen bilgelere göre, akşam 22: 00 saatlerinde ilçeye bağlı Doluca Mahallesi kırsalında arama tarama çalışması yapan güvenlik korucularına yüksek tepelerden uzun menzilli silahlarla ateş açıldı. Güvenlik korucularından 1 kişi olay yerinde şehit olurken, diğer 3 korucu ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambülanslarla Erciş Devlet Hastanesine getirilerek ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğer 2 güvenlik korucusunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay bölgesine çok sayıda destek ekibi sevk edilerek operasyonlara başlandığı kaydedildi. - VAN