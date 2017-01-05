Yaralı Filistinliyi Öldüren İsrail Askerinin Suçlu Bulunması

İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesine bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip, İsrail askeri Elor Azaria'nın "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmasına verilen tepkilerin İsrail toplumundaki "sağcı eğilimi" ortaya koyduğunu söyledi.



Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askeri Azaria davası İsrail toplumunda sağa doğru ciddi bir eğilim olduğunu ortaya koyuyor. Verilen tepkiler, askerin hapse atılmasına izin vermeyeceklerini gösteriyor. Resmi makamlar da bunu destekler mahiyette açıklamalar yaptı." dedi.



Azaria'nın suçlu bulunmasının başka askerlerin de suçlanmasına yol açmasından endişe edildiğine işaret eden Hatib, bu nedenle askerin suçlu bulunmasından çok kısa bir süre sonra affedilmesi yönünde çağrılar yapıldığını vurguladı.



El-Halil'de yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğüne dair görüntüleri ortaya çıkan İsrail askeri Azaria, yargılandığı askeri mahkemede dün "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmuştu. Azaria'ya ne ceza verileceğine ise daha sonra karar verileceği belirtilmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçlu bulunan İsrail askeri için af çağrısında bulunmuştu.