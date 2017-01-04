Yaralı Filistinliyi Öldüren İsrail Askerinin Suçlu Bulunması

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askerine destek vereceğini duyurdu.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan ve "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askerine gereken desteğin verileceği bildirildi.



İsrail askeri Elor Azaria'ya ve ailesine gereken desteğin verileceği belirtilen açıklamada, ordunun, mahkemenin kararına saygı duyduğu ve kararın yansımalarını derinlemesine incelediği ifade edildi.



İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennett de İsrail askerinin suçlu bulunmasını eleştirdi. Askerin affedilerek serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Bennett, Azaria'nın, başka bir askeri öldürmeye teşebbüs eden bir teröristi öldürdüğü iddiasında bulunarak "Gerçeği söylememiz gerekirse mahkeme temelinden bozuk." ifadesini kullandı.



Söz konusu kararı "zor" olarak nitelendiren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman da yaptığı açıklamada, "Hoşlanmasak da mahkeme kararını kabul etmemiz gerekir." ifadesine yer verdi.



Lieberman, sağduyulu olunması gerektiğine işaret ederek asker ve ailesine her türlü desteğin sunulacağını kaydetti.



Öte yandan İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekili Ahmed et-Tayyibi ise verilen cezanın hafifletilmesini eleştirerek askerin "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmasına tepki gösterdi. Tayyibi, bu kararın mevcut durumun çarpıtılması anlamına geldiğini söyledi.



Tayyibi, "işgalden 50 yıl sonra mahkemenin bir davada İsrail tarafını suçlu bulmasının, Filistin halkına yönelik bugüne değin yapılan zulüm, işgal ve öldürmeleri iptal edemeyeceğini" kaydetti.



El-Halil'de yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğüne dair görüntüleri ortaya çıkan İsrail askeri, yargılandığı askeri mahkemede "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmuştu.



İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.



Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.



İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitene kadar da Azaria'nın görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.



Aşırı sağcı bazı İsrailli politikacılar, yargılanan askere destek verdiklerini açıklamıştı. Tel Aviv'de birçok kez Azaria'ya destek gösterisi düzenleyen sağcı İsrailliler, askerin serbest bırakılması için imza kampanyası başlatmıştı. Askerin ailesi de sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Azaria'ya destek için bağış kampanyası başlatmıştı.