Yaralı Filistinliyi Öldüren İsrail Askeri Suçlu Bulundu

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulundu.



Yafa Askeri Mahkemesi'nde görülen davada Askeri Hakim Maya Heller, Elor Azaria isimli İsrail askerinin, Abdulfettah eş-Şerif isimli Filistinliyi "gereksiz" yere vurarak öldürdüğünü söyledi. Hakim, Azaria'nın avukatlarının yaptığı "Eş-Şerif daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti" yönündeki savunmayı da reddetti.



Kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunan Azaria'ya ne ceza verileceğine daha sonra karar verileceği bildirildi. Azaria'nın avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.



Duruşmanın devam ettiği saatlerde mahkeme önünde kurulan çadırda Azaria'nın yakınları ve aşırı sağcı bazı İsrailliler söz konusu askere destek verdi. Duruşma öncesi de aşırı sağcı İsrailliler tarafından sosyal medyada "Azaria serbest bırakılsın" kampanyası başlatıldı.



İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekillerinden Eymen Avde, konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin topraklarındaki illegal işgal Azaria gibi yüzlercesini üretti. Bunun gibi daha yüzlerce olay var ancak kameralara yansımıyor." ifadelerini kullandı.



Ne olmuştu?



İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçtiğimiz yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.



Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.



Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.



Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi "korkunç, ahlaksız ve gayri adil" bir fiil olarak tanımlanarak, kınanmıştı.



İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitine kadar da Azaria isimli askerin görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kedisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.



Aşırı sağcı kesimden askere destek



Öte yandan, aşırı sağcı bazı İsrailli politikacılar ve halk yargılanan askere destek verdiklerini açıklamıştı. Tel Aviv'de birçok kez Azaria'ya destek gösterisi düzenleyen sağcı İsrailliler de, askerin serbest bırakılması için imza kampanyası başlatmıştı. Askerin ailesi de sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Azaria'ya destek için bağış kampanyası başlatmıştı.



Yahudi Evi Partisi lideri ve Milli Eğitim Bakanı Naftali Benet, söz konusu askerin "kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunsa bile derhal affedilerek serbest bırakılması" çağrısında bulunmuştu.



İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ise geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, Azaria'nın serbest bırakılması yönündeki çağrılara karşı çıkmıştı. Eisenkot, Azaria'nın İsrail toplumu tarafından "herkesin çocuğu" muamelesi görmesini yanlış bulduğunu, onun bir asker olduğunu ve ordunun kurallarına tabi olması gerektiğini belirtmişti.



İsrail kamuoyunda tartışma meydana getiren ve Filistin tarafında infiale yol açan konuyu, uluslararası toplum da yakından takip ediyor. Ülkede bugün yayınlanan gazetelerde, İsrail askeri mahkemesinin Elor Azaria hakkında vereceği kararının, iç politikaya etkileri olduğu gibi, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi platformlardaki imajını da etkileyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.