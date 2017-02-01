Yaralı Doğana, Jandarma Ekipleri Sahip Çıktı

Tekirdağ'da yol kenarında yaralı bulunan doğana, jandarma ekipleri sahip çıktı.



Marmaraereğlisinde devriye görevindeki ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kenarında doğanı gördü.



Doğanın yaralı olduğunu fark eden ekipler, doğanı Jandarma Bölük Komutanlığına götürerek çağırdıkları veterinere tedavi ettirdi.



Veteriner tedavisinin ardından sağlığına kavuşan doğan, Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edildi.