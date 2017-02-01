Ereğli'de avcılar tarafından vurulan yaralı doğan tedaviye alındı.
Bölücek Mahallesi'ndeki Yaraşlı köprüsü yakınlarında vatandaşlar yaralı olarak buldukları doğanı Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.
Avcıların vurduğu doğan, kanatlarında uçmasını engelleyecek şekilde kırık oluştuğu tespit edilirken, Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi altına alındı.
Yaralı Doğan Tedavi Edilecek
Ereğli'de avcılar tarafından vurulan yaralı doğan tedaviye alındı.
Ereğli'de avcılar tarafından vurulan yaralı doğan tedaviye alındı.