Yaralı Bulunan Şahin, Tedavisinin Ardından Doğaya Salındı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde göğüs bölgesinden vurulmuş halde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.



Çorlu'da oturanlar yaralı şahini bulunce durumu Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirildi. Belirtilen adrese giden ekipler, yaralı kızıl şahini alarak bakımevine getirdi. Yapılan kontrollerde göğüs kısmından tüfekle vurularak yaralandığı belirlenen şahinin etindeki saçmalar veteriner hekimler tarafından çıkarıldı. Gerekli tedavisi de yapılan şahin daha sonra yeniden doğal hayata salındı.



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