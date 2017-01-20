Yaralı Bulunan Karaca Tedavisi Edildi ve Doğaya Bırakıldı

ÇORUM'da yaralı bulunan karaca, tedavi edildikten sonra doğal ortama bırakıldı.



Çorum'da bir süre önce yaralı bulunan ve karaca, Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından tedavisinin yapılması için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon ve Bakımevi'ne verildi. Burada tedavisi tamamlanan karaca bugün Sıklık Tabiat Parkı fauna alanında doğaya bırakıldı.



Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın'da karacanın doğaya salınması sırasında hazır bulundu.



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