Yaralı Baykuşa Belediye Sahip Çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan baykuş, veterinerler tarafından tedavi edildi.



Bir vatandaş, bulduğu peçeli baykuş u Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Nadir rastlanan bir tür olan peçeli baykuşu muayene eden ekipler, tedavi için Orman ve Su 2. Bölge Bursa Şube Müdürlüğü yaban hayatını koruma veterinerlerine teslim edildi. Sağlık İşleri Müdürü Sabri Emre, peçeli baykuşun burada tedavi edildikten sonra tabiata bırakıldığını söyledi. - BURSA