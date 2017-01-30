Yaralı Baykuş Tedavi Edildi

BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde, bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Peçeli Baykuş, tedavi altına alındı.



Gemlik'te bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan ve oldukça nadir rastlanan bir tür olan Peçeli Baykuş, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan baykuş, tedavisinin tamamlanması için Orman ve Su İşleri 2'nci Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Peçeli Baykuş'un tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.



- Bursa