Yaralı Başakşehir'in Konuğu Tam Kadrolu Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki yarı final rövanş maçı 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın ardından gazetecilerin darp edildiği olaya karışan Volkan Babacan, Yalçın
Ayhan, Ufuk Ceylan ve Emre Belözoğlu, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği için bu maçta forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Bekir İrtegün ve Egemen Korkmaz'ın da forma giymesi beklenmiyor. Bu yüzden kadro kurmakta güçlük çeken Abdullah Avcı, orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir'i savunmada oynatacak.
KALE; U-21 VE U-19 TAKIMINDAN OYUNCULARA EMANET
Dev rakiplere karşı Başakşehir'in kalesini U-21 ve U-19 takımından gençler koruyacak.
Turuncu-lacivertli takımın kalecileri Volkan Babacan ve Ufuk Ceylan'ın forma giyemeyecek olması sebebiyle, Fenerbahçe karşısında takımın 3. kalecisi ve U-21 kalecisi Faruk Çakır görev yapacak. İlk kez Süper Lig maçına çıkacak olan U-21 kalecisi Faruk Çakır 22 yaşında. Yedek soyunacak olan U-19 kalecisi Ahmet Sait Kıvanç ise henüz 19 yaşında. Bu sezon Süper Lig'de hiç forma giymeyen Faruk, Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında oynamıştı.
FENERBAHÇE TAM KADRO
Derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jose Fernandao dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
Advocaat'ın kaleci Fabiano, forvette Sow ve orta alanda Ozan ile Stoch'a ilk 11'de veya sonradan oyuna alarak şans vermesi bekleniyor. - Demirkırdı