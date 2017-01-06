Yaralı Balıkçıl Tedaviye Alındı

ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan balıkçıl, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.



Kumluca'da yol kenarında yaralı halde bulunan balıkçıl, Kumluca Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne götürüldü. Veteriner hekim Sinan Ulusoy yaptığı müdahalede, balıkçılın sağ kanadında kırık tespit etti. Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen balıkçıla, burada müdahale edilerek gerekli tedavi yapıldı.



Kırık nedeniyle uçamayan balıkçılı bir süre gözetim altında tutacaklarını belirten veteriner hekim Sinan Ulusoy, "Antibiyotik ve vitamin takviyesi yaptık. Yaklaşık bir hafta süreyle gözlem altına tutacağız. Tedavinin sonunda doğal ortamına bırakacağız" dedi.



- Kumlucaantalya