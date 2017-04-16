Yaralı Askerlerin Hayati Tehlikeleri Yok
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve gittikleri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 8 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve gittikleri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 8 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Şırnak karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giderken devrilen araçta yaralanan 8 asker, Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Mimar Kaya / İHA)