Yaralı Askerlerin Hayati Tehlikeleri Yok

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve gittikleri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 8 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.

Yaralı Askerlerin Hayati Tehlikeleri Yok

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve gittikleri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 8 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Şırnak karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giderken devrilen araçta yaralanan 8 asker, Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Mimar Kaya / İHA)

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