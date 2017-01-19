Yaralı Askerlere Müdahale İçin Erü'ye Teşekkür

AİLE ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayseri'de 17 Aralık 2016 Cumartesi günü düzenlenen hain bombalı terör saldırısında yaralanan askerlere anında ve özverili müdahale eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne teşekkür etti.



ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru'yu makamında ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayseri'deki bombalı terör saldırısında yaralılara verilen başarılı sağlık hizmetlerinden dolayı Başhekim Doğru'ya 'Teşekkür Belgesi' verdi. Saldırının olduğu gün yaralılara müdahale için hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi, uzman ve asistan doktor, hemşire ve tüm sağlık personelin çağrılmadan görev için hastaneye akın ettiğini söyleyen Başhekim Doğru, şöyle dedi:



"Başta acil olmak üzere tüm servislerimizde çalışan sağlık personelimiz özveri ve fedakarca çalıştılar. Yaralılara en iyi şekilde müdahale ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öte yandan hain saldırının yaşandığı gün kan bağışı için hastanelere akın eden ve daha sonra hastanede tedavi gören yaralı askerlerimizin yakınlarına yardım için seferberliğe girişen tüm Kayseri halkına da ayrıca teşekkür ediyorum."



- Kayseri