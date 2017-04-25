Yaralı asker Ağrı'da tedavi altına alındı



AĞRI - Ağrı-Kars sınırında bulunan Çemçe dağlarında arazi arama taraması sırasında mayına basılması sonucu 2 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.

Yaralılardan biri Ağrı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğlen saatlerinde meydana gelen patlama sonrası Ağrı 112 acil ekibi kısa sürede patlamanın olduğu bölgeye ulaştı.Taner Pilavcı adlı yaralı askeri alan 112 ekibi, yaralı askeri Ağrı Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil servis'te ilk müdahalesi yapılan askerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.