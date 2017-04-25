Yaralı Asker Ağrı'da Tedavi Altına Alındı

Ağrı-Kars sınırında bulunan Çemçe dağlarında arazi arama taraması sırasında meydana gelen mayın patlamasında yaralanan asker Ağrı'da tedavi altına alındı.



Ağrı-Kars sınırında bulunan Çemçe dağlarında arazi arama taraması sırasında mayın patlamasında 2 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonrası Ağrı 112 sağlık ekibi kısa sürede patlamanın olduğu bölgeye ulaştı. Yaralı bir askeri alan sağlık ekibi, Ağrı Devlet Hastanesine getirdi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI