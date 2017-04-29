Yaralı anne kız kazanın şokunu ağlayarak atlatmaya çalıştı

Bilecik'te trafik kazası, 3 yaralı



BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralanırken, anne ve kızı kazanın şokunu ağlayarak atlatmaya çalıştı.

Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Orhan Acet yönetiminde 11 EE 243 plakalı otomobil ile Park Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Ahmet Bakal yönetimindeki 11 AG 807 plakalı otomobil, iki sokağın birleştiği yerde çarpıştılar. Yaşanan kazada araç sürücüler kaza yara almadan atlatırken, 11 AG 807 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Bakal ile eşi Şaziye ve çocukları Furkan ve Zeynep Bakal yaralandılar. Kaza sonrası anne kız ağlayarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştılar. Yaralılar kaza yerine gelen 2 ambulansla Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Mahalle sakinleri şikayetçi

Bu iki sokağın kesiştiği yerde sık sık kaza olduğunu söyleyen mahalle sakinler, "Laleli Sokak ile Park Sokak sokağın kesiştiği noktaya gelmeden bir kasis vardı. Bu kasisi sökerek yolun kenarına koydular. Bir daha yerine takılmadı. O kasis varken kazalar bir nebze olsun olmuyordu. Yukarıdan gelen araçlar bu kasis sayesinde yavaşlıyorlardı. Yetkiler bu kasisleri bir an önce yerlerine monte etsinler" dediler.