Yaraları Sarılsa da Acısı Hafiflemiyor

LALE KÖKLÜ / İSMİHAN ÖZGÜVEN - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'te yaşanan saldırılarda annesini, babasını ve iki kardeşini kaybeden 14 yaşındaki Rezzan Battuh, yaralarının tedavisi için Türkiye'de tedavi görse de acısını ise asla hafifletemiyor.



Battuh ve ailesi, yaklaşık bir buçuk ay önce Halep'teki kuşatmada, bulundukları binanın savaş uçaklarınca bombalanmasıyla enkaz altında kaldı. Enkazdan kendisi ve henüz 5 yaşındaki erkek kardeşi yaralı kurtulan Battuh'un, babası, annesi ve diğer iki kardeşi kurtarılamadı.



Ailesinin cenazesini geride bırakmak zorunda kalan ve ağır yaralı olarak kardeşiyle dayısının eşi tarafından Türkiye'ye getirilen Battuh, Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Enkaz altındayken kalçasından ağır yaralanan Battuh'ın bir an önce sağlığına kavuşması için tedavisi devam ederken, yaşadıkları ise gözlerinin önünden gitmeyen küçük kız, ailesine mezar olan vatanı Halep'e geri dönmeyi düşünmüyor.



Battuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan saldırının adeta dehşet olduğunu belirterek, her şeyin bir anda olduğunu söyledi.



Birden bire savaş uçaklarının bulundukları binanın üzerinde dolaştığını ve üzerilerine bombalar yağdırdığını kaydeden Battuh, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm ailemle birlikte bir odadaydık, aniden bina üzerimize yıkıldı sığınağa kaçmaya çalıştık ama başaramadık. Her yer yıkık döküktü, beni ve kardeşimi kurtardılar, gözlerimi açtığımda Türkiye'deydim. Ailemin cenazesi orada kaldı, hatta belki hala enkazın altındadır. Hepsini kaybettim sadece kardeşim ve ben sağ kaldık. Savaş çok kötü bir şey bitsin artık. Yaşanan bu savaş her şeyimizi aldı, hayatlarımızı, sevdiklerimizi, ailelerimizi aldı, en önemlisi mutluluğumuzu aldı."



"Orada korku ve acı var"



"Halep'e tekrar dönmek ister misin?" sorusuna tepkiyle "Hayır" cevabını veren Battuh, "Bizi yıktı, parçaladı, ailemi elimden aldı. Halep'e asla dönmek istemiyorum çünkü orada korku ve acı var." dedi.



Battuh, çok ağrı çektiğini, tedavisinin sürdüğünü ve kendisini Türkiye'ye kabul ettikleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türkiye'ye teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



Battuh'un dayısının eşi Mine Battuh ise saldırı sonrası 7 çocuğunu Halep'te kardeşine emanet edip yaralı yeğenlerini Türkiye'ye getirdiğini söyledi.



Ailesini yitiren iki yeğenine annelik yapacağını kaydeden Battuh, savaşın birçok aileyi parçaladığını ve artık son bulmasını istediğini ifade etti.