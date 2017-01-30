Yaptırımların Kaldırılması Rus Ekonomisinin Artışını Hızlandıracak

– Çağdaş Kalkınma Enstitüsü Danışmanı Nikita Maslennikov, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların hafifletilmesi ve daha sonra kaldırılmasının Rus ekonomisinin artışını hızlandıracağını, fakat bunun etkisinin hemen gerçekleşmeyeceğini bildirdi.



ABD'nin ekonomik kısıtlamalarının hafifletilmesi ve kaldırılmasının Rusya'nın ekonomik artışını hızlandıracağını belirten Maslennikov, "Yaptırımların hafifletilmesi ve daha sonra kaldırılması hattında kesin koşullar ve kriterler olduğu anlaşıldığında yatırımcıların Rus aktiflerine güveninin güçlendiğini göreceğiz. Yaptırımlar hafifletildiği zaman ekonomi ajanslarının devlet politikasına güveninin artmasının temelinde iç ekonomik artış hızlanacak" ifadelerini kullandı.



Maslennikov, hesaplamalarına göre ABD'nin ekonomik kısıtlamalarının katkısının GSYİH'nın yüzde 0.6 - 0.8'ine eşit olduğunu, fakat yaptırımların hafifletilmesi veya kaldırılmasının etkisinin hemen değil bir sene sonra ortaya çıkacağını kaydetti.



Ekonomist şu şekilde devam etti:



"Yaptırımların petrolle birlikte fiyatı GSYİH'nın yüzde 0.6 - 0.8'i kadar. Yaptırımların kaldırılmasının etkisinin bir sene sonra hatta daha uzun sürede gerçekleşeceğini anlamak gerek. Bu Rus ekonomisinin artış temposunu olumlu etkileyecek." - Moskova